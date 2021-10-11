بعد انقطاعها بسبب كورونا.. عودة إقامة صلاة الجماعة في العتبة العلوية المقدسة

2021/10/11 | 22:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-النجف

أعلنت العتبة العلوية المقدسة، اليوم الاثنين، عودة إقامة صلاة الجماعة في صحن أمير المؤمنين (عليه السلام).

وقال إعلام العتبة في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "العتبة العلوية المقدسة تعلن عودة إقامة صلاة الجماعة في صحن المولى أمير المؤمنين (عليه السلام)، وذلك بعد انقطاعها بسبب الأوضاع الصحية في البلاد".

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