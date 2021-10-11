المفوضية سرقت اصواتي.. مرشح من بابل يدعو عشيرته لجلب السلاح ويمهل المفوضية 6 ساعات..فيديو

2021/10/11 | 22:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

دعا المرشح الخاسر عن محافظة بابل حيدر جبار الدليمي، اليوم الاثنين، أبناء عشيرته الى الحضور لمضيفه وجلب أسلحتهم، فيما امهل المفوضية 6 ساعات وبعدها "اعذر من انذر".

وقال الدليمي في تصوير فيديوي مسجل له حصلت عليه (بغداد اليوم): "الى جميع أبناء عشيرتي الدليم المحامدة ومحبيني واصدقائي في محافظة بابل سرقت المفوضية العليا للانتخابات اصواتي بالدليل القاطع".

وأضاف ان "المفوضية أعلنت حصولي على 800 صوتا في وقت لدي الأشرطة التي تثبت حصولي على 1697 صوتا في مركز انتخابي واحد"، داعيا محبيه بالحضور الفوري لمضيفه مع جلب أسلحتهم".

وامهل الدليمي "مفوضية الانتخابات 6 ساعات فقط"، مهددا بالقول: "بعدها اعذر من انذر".

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