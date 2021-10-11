إيران: المحادثات مع السعودية وصلت مرحلة أكثر جدية.. ولن نتفاوض على نص جديد للاتفاق النووي

2021/10/11 | 22:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، الاثنين، أن بلاده لن تتفاوض على نص جديد للاتفاق النووي مع الولايات المتحدة والقوى الغربية، كما وصف المحادثات التي تجريها بلاده مع السعودية في العراق بأنها "وصلت مرحلة أكثر جدية".

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