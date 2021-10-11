القوى الشيعية الخاسرة تعقد اجتماعا طارئا.. ماذا ستبحث؟

2021/10/11 | 22:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر سياسي، الاثنين، بعقد اجتماع طارئ للقوى الشيعية الخاسرة في الانتخابات برئاسة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني.

وقال المصدر لـNRT عربية اليوم، (11 تشرين الاول 2021)، انه "يجري الان اجتماع طارئ للقوى الشيعية الخاسرة لبحث الوضع الانتخابي ونتائج الانتخابات".

وأضاف، ان "الاجتماع برئاسة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، لمحاولة ترتيب الوضع الانتخابي واعادة التوزان بين الكتل الشيعية للدخول في الحكومة الجديدة".

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