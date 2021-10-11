2021/10/11 | 22:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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وزير الخارجية يؤكد لنظيره السعودي استمرار العراق في مساعيه لخفض التوترات بالمنطقة » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 22:22

واع/

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