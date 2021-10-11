2021/10/11 | 22:30 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: uIWqf99MXGU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. احتفالات كبيرة بنتائج الانتخابات في #ساحة_التحرير وسط بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. احتفالات كبيرة بنتائج الانتخابات في #ساحة_التحرير وسط بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).