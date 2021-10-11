بعثة الأمم المتحدة: نسبة المشاركة في الانتخابات ’مخيّبة’ لآمال الكثير

2021/10/11 | 22:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعتبرت بعثة الأمم المتحدة، الاثنين، الاقبال على صناديق الاقتراع، خلال الانتخابات كان “مخيباً” للآمال.وقالت البعثة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، كان العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر يوماً لجميع العراقيين، ويسعدنا أن نلاحظ أن الانتخابات جرت بسلاسةٍ وشهدت تحسيناتٍ فنيةٍ وإجرائيةٍ كبيرة، على الرغم من أن الإقبال كان مخيباً للآمال …

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