2021/10/11 | 22:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أكد الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، اليوم الاثنين، أن شركات أجنبية كبرى لتجارة الطاقة تورطت فيما وصفه بـ”تهريب الوقود”، وخص بالذكر شركة “ترافيغورا”.وقال: “أكتشفنا أن بعض هذه الشركات الأجنبية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس المكسيك يتهم شركات أجنبية بتهريب الوقود المركز الخبري الوطني.

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