المرصد: غارات

2021/10/11 | 22:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الاثنين، بوقوع انفجارات عنيفة ضربت منطقة البوكمال الواقعة قرب الحدود السورية-العراقية، بريف دير الزور الشرقي، ضمن مناطق نفوذ الميليشيات التابعة لإيران.

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