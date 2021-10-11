وزير الخارجية يؤكد استمرار العراق في مساعيه ومُبادراته الرامية إلى خفض التوترات في المنطقة

2021/10/11 | 22:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ أكد وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، استمرار العراق في مساعيه ومُبادراته الرامية إلى خفض التوترات في المنطقة.وقال بيان لوزارة الخارجية ، أن "وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، التقى وزير خارجيَّة المملكة العربيَّة السعوديَّة الأمير فيصل بن فرحان، في العاصمة الصربيّة بلغراد، على هامش مُشاركته في اجتماع الذكرى الـ60 للمُؤتمر الأول لدول عدم الانحياز، وبحثمعه العلاقات الثنائيَّة والتطورات السياسيَّة في المنطقة".وشدد حسين، بحسب البيان، على استمرار العراق في مساعيه ومُبادراته الرامية إلى خفض التوترات في المنطقة وتطبيع العلاقات ما بين دولها .و قدم الوزير ايجازاً عن سير العمليّة الانتخابيّة التي جرت يوم أمس في العراق والتي سارت بشكل آمن وديمقراطيّ، ومدى أهميتها للشعب العراقيّ.من جانبه أكَّد الأمير فيصل بن فرحان دعم المملكة للعراق، مُتمنياً للعراق وشعبه التقدم والرفاهية./انتهى2

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