2021/10/11 | 22:49 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مرشح خاسر في الانتخابات يجمع صوره الدعائية ويحرقها لشواء السمك: "كنت سأخدم الفقراء" (صور) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/11 | 22:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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