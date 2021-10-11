الحكيم يهنئ ‏القوى الفائزة في الانتخابات

2021/10/11 | 22:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

تقدم رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم الاثنين، بالتهنئة للكتل والقوى الفائزة في الانتخابات النيابية التي أجريت في الـ10 من تشرين الأول.وقال الحكيم في تغريدة لها تابعتها (بغداد اليوم) "اتقدم بخالص التهاني والتبريك للكتل والقوى الفائزة في الإنتخابات التشريعية المبكرة، ونحثهم على التكاتف والعمل على خدمة الشعب والوطن".

وأضاف "كما ونأمل من جميع المرشحين الفائزين بثقة المواطنين بذل قصارى جهودهم لسن القوانين التي تلامس احتياجات الشعب وتحقق تطلعاته".

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