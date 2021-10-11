2021/10/11 | 22:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

حصلت (بغداد اليوم) على مقطع مصور يوضح اندلاع تظاهرات لقبيلة البو صالح مساء اليوم الاثنين، على طريق (بصرة - زبير) احتجاجاً على "حذف اكثر من 2000 صوت من اصوات المرشح، رفيق الصالحي، وحرمانه من الفوز"، حسب قولهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قبيلة في البصرة تتظاهر ضد المفوضية بداعي "حذف" (2000) صوت لمرشحها رفيق الصالحي (فيديو)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قبيلة في البصرة تتظاهر ضد المفوضية بداعي "حذف" (2000) صوت لمرشحها رفيق الصالحي (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).