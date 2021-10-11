2021/10/11 | 22:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاثنين، أن القوات الأمنية بدأت تكتيكاً جديداً للقبض على إرهابيي داعش، فيما أشارت إلى عملية اعتقال نائب البغدادي كانت نوعية وعراقية خالصة.وقال المتحدث باسم قيادة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العمليات المشتركة: القوات الأمنية بدأت تكتيكاً جديداً للقبض على الدواعش المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمليات المشتركة: القوات الأمنية بدأت تكتيكاً جديداً للقبض على الدواعش) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمليات المشتركة: القوات الأمنية بدأت تكتيكاً جديداً للقبض على الدواعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).