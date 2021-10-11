العمليات المشتركة: القوات الأمنية بدأت تكتيكاً جديداً للقبض على إرهابيي داعش

2021/10/11 | 23:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأكدت قيادة العمليات المشتركة، أن القوات الأمنية بدأت تكتيكاً جديداً للقبض على إرهابيي داعش، فيما أشارت إلى عملية اعتقال نائب البغدادي كانت نوعية وعراقية خالصة.وقال المتحدث باسم قيادة العمليات اللواء تحسين الخفاجي للعراقية الإخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الإثنين، أن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية سبق أن استطاعت اختراق تنظيم داعش الإرهابي في سلسلة جبال حمرين، ووفرت معلومات مهمة تمكن خلالها سلاح الجو العراقي من تدمير أوكار للإرهابيين وقتل 7 من قياداته".وأضاف، أن "القوات الأمنية بدأت تكتيكاً جديداً للقبض على إرهابيي داعش"، مبيناً أن "جهاز المخابرات الوطني قام بعملية نوعية استطاع من خلالها استدراج نائب المقبور أبو بكر البغدادي من دولة أخرى والقاء القبض عليه داخل العراق".وأشار إلى أن "عملية إلقاء القبض تمت بجهود أمنية كبيرة وبعملية نوعية عراقية خالصة".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، عن القبض على مشرف المال لداعش خارج البلاد.وقال الكاظمي في تغريدة على صفحته بتويتر، تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، "في الوقت الذي كانت عيون أبطالنا في القوات الأمنية يقظة لحماية الانتخابات، كانت ذراعهم الأصيلة في جهاز المخابرات تنفذ واحدة من أصعب العمليات المخابراتية خارج الحدود، للقبض على المدعو سامي جاسم، مشرف المال لداعش".وأضاف، أن هذا المعتقل هو "نائب المقبور أبو بكر البغدادي".

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