2021/10/11 | 23:05 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: KTi9nUuBLfc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اللواء يحيى رسول | الناطق بأسم القائد العام للقوات المسلحة) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اللواء يحيى رسول | الناطق بأسم القائد العام للقوات المسلحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).