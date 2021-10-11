2021/10/11 | 23:05 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: jhtxB_e0KVs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. محمد فاضل: حصلت على المركز الأول في الدائرة العاشرة وتم إقصائي) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. محمد فاضل: حصلت على المركز الأول في الدائرة العاشرة وتم إقصائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).