2021/10/11 | 23:07 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلنت مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية،اليوم الاثنين، عن القاء القبض على متهمين بحيازة المواد المخدرة في محافظتي الديوانية وديالى .وقالت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارزها ألقت القبض على 4 متهمين في محافظتي “الديوانية، وديالى ” وبحوزتهم مادة الكريستال المخدرة إضافة إلى أدوات التعاطي “.واضافت انه …

ظهرت المقالة القبض على متهمين بحيازة المواد المخدرة في ديالى والديوانية أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على متهمين بحيازة المواد المخدرة في ديالى والديوانية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على متهمين بحيازة المواد المخدرة في ديالى والديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).