روسيا تعلق على انتخابات العراق

2021/10/11 | 23:07 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعة أكدت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها تعليقا على الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق، أنه تم الاعتراف بصلاحيتها من قبل المفوضية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة.وجاء في نص البيان: “نحن نقدر عاليا جهود الحكومة العراقية في الإعداد وإجراء التصويت في جميع أنحاء البلاد..تنظر موسكو إلى التنظيم الناجح للتعبير عن إرادة …

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