ماذا لو مكث عبد الرزّاق جورنه في زنجبار؟ - حسن مدن

2021/10/11 | 23:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن هذا ما تفعله "نوبل للآداب" كل عام، ففي مثل هذا الوقت، وسنويّا، ينشغل عالم الأدباء والصحفيين والإعلاميين، وحتى القرّاء بهوس التوقعات بمن ستذهب إليه الجائزة، وهناك دائماً قائمة من الأسماء «الثابتة»، ممن يُرى بأنهم جديرون بنيلها، خاصة أنها تذهب غالباً لمن هو أقل أهميّة، فيما أعمال الأوليين لم تنتظر أن يفوز أصحابها بالجائزة كي تشقّ طريقها إلى الترجمة نحو لغات الدنيا في المشارق والمغارب من الأرض، وكما ......





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