الفساد المُعَقْلَن و-الديمقراطي-- المدرسة السويسرية والأمريكية العريقة - الطاهر المعز

2021/10/11 | 23:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الطاهر_المعز تهريب وغسيل المال الفاسد المدرسة السويسرية والمدرسة الأمريكيةصُمِّمَ النظام المَصْرِفي السّويسري في الأصل لحماية خصوصية العلاقة بين المصرف وزبائنه، ثم نالت المصارف السويسرية شهرة عالمية في مجال التّغطية على جرائم الفساد المالي والتهرُّب الضريبي وغسيل الأموال المنهوبة، مع المحافظة على سُمعة حسنة، مُقارنة بملاذات ضريبية أخرى، اكتسبت سُمعة سيئة، وكشفت "وثائق بنما"، (نيسان/ابريل 2016)، وح ......





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