محلل سياسي: كل زعيم يرى في نفسه انه قادر على القيادة ويطمح اليها

2021/10/11 | 23:10 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد المحلل السياسي، محمد الفندي، اليوم الاثنين، كل زعيم يرى في نفسه انه قادر على القيادة ويطمح اليها.وقال الفندي لبرنامج “حصاد الايام” انه “لدينا متغيرات كبيرة وعلينا ان نتقبل الواقع كما هو”.واضاف انه “سيتم اعلان الكتلة الاكبر بعد ان يحصل النائب على عنوانه بعد ترديده القسم”.وبين الفندي ان “مبدأ الزعامة هو […]

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