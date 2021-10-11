الكاظمي يبعث تهنئة الى القوى السياسية التي فازت بـــ الانتخابات

2021/10/11 | 23:15 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

هنئة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، القوى السياسية التي ستشكل مجلس النواب، متمنيا ان يقومون ببناء الدولة.

وبحسب تدوينة للكاظمي، "اقدم التهنئة الخالصة لكل الأخوات والأخوة النواب الفائزين في الانتخابات، كما أهنىء القوى السياسية التي ستشكل مجلس النواب المقبل، الذي نتمنى أ...

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