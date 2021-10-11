العالم يواجه مستويات قياسية لأسعار الغاز مع بلوغ أكبر المنتجين الحد الأقصى

2021/10/11 | 23:18 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر- مصطفى رضا: يواجه العالم مستويات قياسية لأسعار الغاز الطبيعي، على الرغم من تراجع كبير لعقوده بنهاية تعاملات اليوم الاثنين، في ضوء توقعات بزيادة الطلب وارتفاع جديد للأسعار وبلوغ أكبر المنتجين الحد الأقصى للإمدادات.وهبط سعر عقود الغاز …

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