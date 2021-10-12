نصرالله يدعو الحكومة للرد على العرض الإيراني.. ويهاجم قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت

2021/10/11 | 23:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاجم الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، الاثنين، في كلمة تلفزيونية قاضي التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، معتبرا أنه "يتعامل باستنسابية وتسييس" مع الملف...

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