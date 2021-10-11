2021/10/11 | 23:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعهنأ رئيس الجمهورية برهم صالح، جميع الفائزين في الانتخابات، فيما أكد تطلعه بقوة لمجلس نواب يُعبر عن إرادة الشعب.وقال صالح في تغريدة على منصة "تويتر" تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين: "اتقدم باحر التهاني الى جميع الفائزين في الانتخابات والكتل المُتصدرة منها، ونتطلعُ بقوة لمجلس نواب يُعبر عن إرادة الشعب ويستجيب لتطلعاته في الاصلاح".وأضاف: "ويعملُ على تشكيل حكومة فاعلة تحمي المصالح العليا للبلد بترسيخ دولة مقتدرة خادمة للشعب وحامية لسيادته".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية: نتطلعُ بقوة لمجلس نواب يُعبر عن إرادة الشعب) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية: نتطلعُ بقوة لمجلس نواب يُعبر عن إرادة الشعب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).