2021/10/11 | 23:40 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | رئيس الجمهورية: ‏أتقدم بالتهاني إلى جميع الفائزين في الانتخابات والكتل المتصدرة منها

رئيس الجمهورية: نتطلع لمجلس نواب يعبر عن إرادة الشعب ويستجيب لتطلعاته

رئيس الجمهورية: نتطلع لبرلمان يعمل على تشكيل حكومة تحمي مصالح العراق العليا

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