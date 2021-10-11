الرئيس صالح يهنئ الفائزين بالانتخابات والكتل المتصدرة

2021/10/11 | 23:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

هنأ رئيس الجمهورية برهم صالح، الاثنين، جميع الفائزين بالانتخابات والكتل المتصدرة في السباق الانتخابي.

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وذكر صالح في تدوينةن اطلع عليها "ناس" (11 تشرين الاول 2021)، "اتقدم باحر التهاني الى جميع الفائزين في الانتخابات والكتل المُتصدرة منها".

واضاف صالح "نتطلعُ بقوة لمجلس نواب يُعبر عن إرادة الشعب ويستجيب لتطلعاته في الاصلاح، ويعملُ على تشكيل حكومة فاعلة تحمي المصالح العليا للبلد بترسيخ دولة مقتدرة خادمة للشعب وحامية لسيادته".

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