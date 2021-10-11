بالفيديو.. طائرة تسقط على حي سكني في سان دييغو 

2021/10/11 | 23:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هرعت فرق الإنقاذ في مدينة سان دييغو في ولاية كاليفورنيا الأميركية، الإثنين، إلى حي سكني شهد سقوط طائرة على منزلين، وفقا لما نقلته "أن بي سي سان دييغو".

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