انفجارات في منطقة ⁧‫البو كمال‬⁩ على الحدود ⁧‫السورية‬⁩ ⁧‫العراقية

2021/10/11 | 23:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شهدت منطقة ⁧‫البو كمال‬⁩ على الحدود ⁧‫السورية‬⁩ ⁧‫العراقية، الاثنين، انفجارات عنيفة، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.وقال ‏⁧‫المرصد في بيان مقتضب له، إن “انفجارات عنيفة تضرب منطقة ⁧‫البوكمال‬⁩ على الحدود ⁧‫السورية‬⁩ ⁧‫العراقية‬⁩ تزامناً مع تحليق طيران مسير في الأجواء”، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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