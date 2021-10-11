برهم صالح يهنىء الفائزين في الانتخابات ويؤكد تطلعه بقوة لمجلس نواب يُعبر عن إرادة الشعب

2021/10/11 | 23:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ هنأ رئيس الجمهورية برهم صالح، الفائزين في الانتخابات، مؤكدا تطلعه بقوة لمجلس نواب يُعبر عن إرادة الشعب.وقال صالح في تغريدة على "تويتر" : "اتقدم باحر التهاني الى جميع الفائزين في الانتخابات والكتل المُتصدرة منها، ونتطلعُ بقوة لمجلس نواب يُعبر عن إرادة الشعب ويستجيب لتطلعاته في الاصلاح"ويعملُ على تشكيل حكومة فاعلة تحمي المصالح العليا للبلد بترسيخ دولة مقتدرة خادمة للشعب وحامية لسيادته"./انتهى2

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