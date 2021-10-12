2021/10/11 | 23:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقر رئيس البنك الدولي دافيد مالباس، في حوار مع مذيع CNN ريتشارد كويست، "بوجود أخطاء" في تعامل البنك الدولي مع تقرير "سهولة ممارسة أنشطة الأعمال" المثير للجدل، بعد أن وجدت شركة محاماة مستقلة أن شخصيات بارزة في البنك الدولي قد ضغطت على الموظفين لرفع تصنيف الصين والمملكة العربية السعودية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في حوار مع CNN.. رئيس البنك الدولي يقر بـ"أخطاء" في رفع تصنيف السعودية والصين) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في حوار مع CNN.. رئيس البنك الدولي يقر بـ"أخطاء" في رفع تصنيف السعودية والصين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).