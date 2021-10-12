جهاز كشف الكذب

2021/10/12 | 00:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام التفاصيل‭ ‬المُنتجة‭ ‬عبر‭ ‬ما‭ ‬أعلنوه‭ ‬من‭ ‬نتائج‭ ‬لا‭ ‬تعني‭ ‬الكثير،‭ ‬وربّما،‭ ‬لا‭ ‬تعني‭ ‬شيئاً،‭ ‬مادامت‭ ‬الكتلة‭ ‬الأكبر‭ ‬غير‭ ‬الراضية‭ ‬عن‭ ‬مسار‭ ‬العملية‭ ‬السياسية‭ ‬والتي‭ ‬رفضت‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬ترى‭ ‬انّ‭ ‬الخلل‭ ‬اكبر‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬تصلحه‭ ‬الانتخابات‭ ‬بعد‭ ‬تجارب‭ ‬يائسة‭ ‬ووعود‭ ‬نكثَ‭ ‬الفائزون‭ ‬بها‭ ‬دائماً‭.‬ الان،‭ ‬يقف‭ ‬العراقيون‭ ‬مجدداً‭ ‬أمام‭ ‬فائزين‭ […]

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