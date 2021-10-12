2021/10/12 | 00:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة في‭ ‬أول‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬تصريحات‭ ‬سيلفاكير‭ ‬رئيس‭ ‬جنوب‭ ‬السودان‭ ‬بعدم‭ ‬رغبة‭ ‬أثيوبيا‭ ‬في‭ ‬استئناف‭ ‬مفاوضات‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬التيجراي‭ ‬أكد‭ ‬محمد‭ ‬نصر‭ ‬علام‭ ‬وزير‭ ‬الري‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬أنّ‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬أثيوبيا‭ ‬خالف‭ ‬تعهداته‭ ‬التي‭ ‬صرح‭ ‬بها‭ ‬له‭ ‬بأن‭ ‬أثيوبيا‭ ‬سوف‭ ‬تستأنف‭ ‬المفاوضات‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الري السابق لـ (الزمان): الوقت ليس في صالح مصر) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الري السابق لـ (الزمان): الوقت ليس في صالح مصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).