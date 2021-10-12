تنسيق استخباري عراقي تركي يسفر عن اعتقال رأس أموال داعش

2021/10/12 | 00:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭- ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ ألقت‭ ‬المخابرات‭ ‬العراقية‭ ‬القبض‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬على‭ ‬سامي‭ ‬جاسم‭ ‬جعاطة‭ ‬الجبوري،‭ ‬‮«‬مشرف‭ ‬المال‮»‬‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬ونائب‭ ‬زعيمه‭ ‬السابق‭ ‬أبو‭ ‬بكر‭ ‬البغدادي،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬الاثنين‭ ‬مصدر‭ ‬رسمي‭ ‬عراقي‭. ‬ ‭ ‬وقالت‭ ‬مصادر‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬ان‭ ‬العملية‭ ‬هي‭ ‬ثمرة‭ ‬التنسيق‭ ‬الاستخباري‭ ‬الناجح‭ ‬بين‭ ‬العراق‭ ‬وتركيا،‭ ‬وان‭ ‬السلطات‭ ‬التركية‭ ‬كانت‭ ‬على‭ ‬علم‭ […]

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