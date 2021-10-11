تصفيات مونديال 2022.. ألمانيا أول المتأهلين إلى النهائيات

2021/10/12 | 00:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بات المنتخب الألماني أول المتأهلين، عبر التصفيات، إلى نهائيات مونديال قطر 2022 لكرة القدم بفوزه الساحق على مضيفته مقدونيا الشمالية 4-صفر، الإثنين، في سكوبي ضمن منافسات المجموعة العاشرة من التصفيات الأوروبية.

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