2021/10/12 | 00:15 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: AaXtqYIzNoI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أحمد الربيعي: رئيس الوزاء المقبل سيكون صدري قُح) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أحمد الربيعي: رئيس الوزاء المقبل سيكون صدري قُح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).