رئيس العراق: نتطلعُ بقوة لمجلس نواب يُعبر عن إرادة الشعب

2021/10/12 | 00:19 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: هنأ رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، جميع الفائزين في الانتخابات، فيما أكد تطلعه بقوة لمجلس نواب يُعبر عن إرادة الشعب.وقال صالح في تغريدة على منصة "تويتر"، اليوم الاثنين: "نتطلعُ بقوة لمجلس نواب يُعبر عن إرادة الشعب ويستجيب لتطلعاته في …

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