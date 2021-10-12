المنتخب الالماني أول المتأهلين لمونديال قطر 2022 برباعية ضد مقدونيا الشمالية

2021/10/12 | 00:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكتسح المنتخب ألالماني منتخب مقدونيا الشمالية، بأربعة أهداف دون مقابل، في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، الاثنين، على ملعب "تودور بوريسكي"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من تصفيات أوروبا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 في قطر.وأحرز كاي هافيرتز، لاعب تشيلسي، الهدف الأول لصالح منتخب ألمانيا في الدقيقة 50 من زمن المباراة، ثم أضاف تيمو فيرنر الهدفين الثاني والثالث للماكينات الألمانية في الدقيقتين 70 و73 من زمن اللقاء، قبل أن يختتم جمال موسيالا رباعية الفريق الالماني في الدقيقة 83 من المباراة ".وبهذه النتيجة، يتصدر منتخب ألمانيا جدول ترتيب المجموعة العاشرة، بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022، وفي رصيده 21 نقطة، جمعهما من 7 انتصارات وخسارة وحيدة، فيما يحتل منتخب مقدونيا الشمالية المركز الثالث برصيد 12 نقطة، حصدهما من 3 انتصارات و3 تعادلات وخسارتين ".ونجح المنتخب الألماني في الثأر من مقدونيا الشمالية، بعد الهزيمة أمامه 1-2 في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة للمونديال.وبهذا الفوز، أصبح منتخب ألمانيا أول المتأهلين لنهائيات كأس العالم 2022 بخلاف قطر الدولة المستضيفة للبطولة، وذلك قبل آخر جولتين من التصفيات، بعدما نجح منتخب رومانيا الوصيف برصيد 13 نقطة، في الفوز على أرمينيا بهدف دون مقابل، في نفس المجموعة "./انتهى2

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