تمديد الإنذار (ج) في العراق

2021/10/12 | 00:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني مطلع، الثلاثاء، بتمديد الإنذار (ج) في العراق.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، انه "حسب توجيهات القيادات العليا تقرر تمديد الانذار (ج) الى يوم 13 تشرين الاول".

واضاف، انه "في حالة مخالفة ماورد اعلاه يتحمل القادة والامرين المسؤولية والتبعات القانونية".

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