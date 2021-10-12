بينهم قيادات كبيرة.. بغداد اليوم تنشر أسماء أبرز المرشحين الخاسرين في الانتخابات العراقية

2021/10/12 | 00:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تنشر (بغداد اليوم)، اليوم الإثنين، قائمة بأسماء أبرز المرشحين الخاسرين في الانتخابات النيابية للعام 2021.وتضمنت قائمة المرشحين الخاسرين في الانتخابات، اسماء شخصيات تسمنت مناصب سابقاً من بينها رئاسة مجلس النواب ومناصب وزارية.وأدناه أسماء أبرز المرشحين الخاسرين:1.



سليم الجبوري 2.



عدنان الزرفي3.



مزاحم التميمي4.



خالد العبيدي 5.



كاطع نجمان الركابي6.



محمد صاحب الدراجي7.



آلا طالباني8.



سارة اياد علاوي9.



ظافر العاني10.



صلاح الجبوري11.



عبد الامير التعيبان12.



آراس حبيب13.



انسجام الغراوي14.



كاطع نجمان الركابي15.



سلمان الجميلي16.



عدنان درجال 17.



بهاء الأعرجي 18.



عبد الحسين عبطان 19.



هيثم الجبوري20.



محمد الكربولي21.



خلف عبد الصمد22.



أسامة النجيفي23.



قاسم الفهداوي24.



قتيبة الجبوري25.



رشيد العزاوي26.



كاظم الصيادي27.



أحمد الجبوري

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