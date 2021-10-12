جميع أسماء الحاصلين على أعلى الأصوات في دوائر العاصمة بغداد

2021/10/12 | 00:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تنشر (بغداد اليوم) اسماء الفائزين الذين حصلوا على اعلى الاصوات في العاصمة بغداد في الانتخابات النيابية التي اعلنت نتائجها اليوم.النتائج الأولية للانتخابات النيابية في محافظة بغداد.

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