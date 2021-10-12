2021/10/12 | 00:33 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مقتدى الصدر:لا سلاح خارج الدولة حتى لمن يدعي المقاومة بغداد – الزمان كشفت نتائج أولية غير نهائية ومتحدث باسم التيار الصدري عن أن كتلة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر جاءت في المرتبة الأولى في الانتخابات العراقية بواقع ثلاثة وسبعين مقعدا، فيما اعلن رسميا عن ان نسبة المشاركة هي واحد واربعون بالمائة فقط ، […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التيار الصدري وتقدم ودولة القانون والديمقراطي الكردستاني في طليعة الفائزين بالانتخابات العراقية ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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