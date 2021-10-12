2021/10/12 | 00:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقتدى‭ ‬الصدر‭:‬لا‭ ‬سلاح‭ ‬خارج‭ ‬الدولة‭ ‬حتى‭ ‬لمن‭ ‬يدعي‭ ‬المقاومة‭ ‬ بغداد‭ – ‬الزمان‭ ‬ كشفت‭ ‬نتائج‭ ‬أولية‭ ‬غير‭ ‬نهائية‭ ‬ومتحدث‭ ‬باسم‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬كتلة‭ ‬زعيم‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬مقتدى‭ ‬الصدر‭ ‬جاءت‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬العراقية‭ ‬بواقع‭ ‬ثلاثة‭ ‬وسبعين‭ ‬مقعدا،‭ ‬فيما‭ ‬اعلن‭ ‬رسميا‭ ‬عن‭ ‬ان‭ ‬نسبة‭ ‬المشاركة‭ ‬هي‭ ‬واحد‭ ‬واربعون‭ ‬بالمائة‭ ‬فقط‭ ‬،‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التيار‭ ‬الصدري‭ ‬وتقدم‭ ‬ودولة‭ ‬القانون‭ ‬والديمقراطي‭ ‬الكردستاني‭ ‬في‭ ‬طليعة‭ ‬الفائزين‭ ‬بالانتخابات‭ ‬العراقية‭ ‬) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التيار‭ ‬الصدري‭ ‬وتقدم‭ ‬ودولة‭ ‬القانون‭ ‬والديمقراطي‭ ‬الكردستاني‭ ‬في‭ ‬طليعة‭ ‬الفائزين‭ ‬بالانتخابات‭ ‬العراقية‭ ‬) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).