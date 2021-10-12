الأولى على السليمانية والثانية على نساء العراق.. سروة عبدالواحد تحطّم الأرقام!

2021/10/12 | 00:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قالت المرشحة الفائزة، سروة عبدالواحد، إن تصدر اسمها قوائم الأعلى حصداً للأصوات، لم يكن أمراً مفاجئاً، وذلك بعد ساعات على إعلان النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية العراقية.

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وحصدت المرشحة عن "الجيل الجديد" سروة عبدالواحد، 22634 صوتاً، محققة سلسلة أرقام قياسية، حيث حلّت في المرتبة الأولى متفوقةً على جميع مرشحي محافظة السليمانية من الرجال والنساء، والمرتبة الأولى متفوقةً على جميع نساء إقليم كردستان بمحافظاته الثلاث، كما حلّت في المرتبة الرابعة على مستوى مرشحي إقليم كردستان من الرجال والنساء، فضلاً عن تحقيقها المركز الثاني على مستوى نساء العراق بجميع محافظاته، بفارق 193 صوتاً لصالح مرشحة حركة "امتداد" نيسان الصالحي، التي حصدت 22827 صوتاً، والتي تعذر سينشر "ناس" لاحقاً تقريراً عن قصتها.

عبدالواحد خصّت "ناس" بحديث مقتضب، عبّرت فيه عن شكرها للثقة التي نالتها من ناخبي محافظة السليمانية، مؤكدةً انها "ستحمل أعباء المدينة والإقليم والعراق، بعد توليها مهمّة تمثيل الشعب في البرلمان الاتحادي".

وأضافت أنه "لم يكن مفاجئاً تحقيق تلك الأرقام، لأن حزبها وقف في السنوات الثلاث الماضية بثبات ودون تردد مع المواطنين، ولديه نواب أكفاء شجعان نكمل مسيرتهم في بغداد".

وخاضت عبدالواحد التي دخلت السياسة قادمةً من الصحافة، عدة تجارب سابقة، من بينها عضوية البرلمان في دورة 2014، وانتمت إلى حركة التغيير، ثم غادرتها، لتنضم في وقت لاحق إلى حراك الجيل الجديد، الذي يرأسه شقيقها شاسوار عبدالواحد.

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