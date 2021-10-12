العمليات المشتركة العراقية تعلن

2021/10/12 | 00:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت قيادة العمليات المشتركة العراقية أن القوات الأمنية بدأت خطة جديدة للقبض على مسلحي تنظيم "داعش"، وفق تصريحات تلفزيونية للمتحدث باسم قيادة العمليات، اللواء تحسين الخفاجي، نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع)

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