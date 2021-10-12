2021/10/12 | 00:50 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: UEO57ZdW50c

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الثامنة مع أحمد الطيب | نتائج الانتخابات.. خسائر قوم عند قوم مقاعد) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الثامنة مع أحمد الطيب | نتائج الانتخابات.. خسائر قوم عند قوم مقاعد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).