2021/10/12 | 00:53 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "الاطار التنسيقي للقوى الشيعية" يرفض نتائج الانتخابات: "سنتخذ جميع الإجراءات لمنع التلاعب بالأصوات" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/12 | 00:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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