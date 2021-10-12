2021/10/12 | 01:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعانتزع منتخب ألمانيا بطاقة التأهل الأولى من القارة الأوروبية إلى بطولة كأس العالم 2022 في قطر، وذلك بفوزه خارج أرضه على مقدونيا الشمالية (4-0)، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثامنة بالمجموعة العاشرة.ثلاثية المانشافت جاءت بتوقيع كاي هافيرتز، تيمو فيرنر "ثنائية" وجمال موسيالا، في الدقائق 50، 70، 73 و83.وضمنت ألمانيا البقاء في صدارة المجموعة بوصولها إلى 21 نقطة، بفارق 8 نقاط عن ملاحقتها "رومانيا".في المقابل تراجع منتخب مقدونيا الشمالية للمركز الثالث بتوقفه عند 12 نقطة في المجموعة العاشرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ألمانيا أول المتأهلين لمونديال قطر) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ألمانيا أول المتأهلين لمونديال قطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).