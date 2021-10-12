الانتخابات العراقية.. صالح والكاظمي يهنئان

2021/10/12 | 01:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحب الرئيس العراقي ورئيس الوزراء، بنتائج الانتخابات، وقدما تهنئتهما للفائزين بمقاعد في مجلس النواب والقوى المشكلة للبرلمان المقبل، حيث تصدر التيار الصدري النتائج لكنه لم يفز بأغلبية تمكنه من تشكيل حكومة بشكل منفرد.

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