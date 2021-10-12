2021/10/12 | 01:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن الاطار التنسيقي للقوى الشيعية، رفضه وطعنه بنتائج الانتخابات البرلمانية.

وفي يلي نص بيان الاطار التنسيقي:

“حرصاً من الاطار التنسيقي على المسار الديمقراطي وصدقيته ولتحقيق موجبات الانتخابات المبكرة التي دعت اليها المرجعية الدينية والتياكدت على ان تكون حرة امنة ونزيهة ومن اجل تجاوز الشكوك والاشكالات الكبيرة التي رافقت انتخابات ٢٠١٨ وادت الى انسداد سياسيتطور الى احداث مؤسفة عام ٢٠١٩ ومن اجل دعم العملية الديمقراطية ونزاهة الانتخابات قدمنا جميع الملاحظات الفنية الى مفوضيةالانتخابات وقد تعهدت المفوضية بمعالجة جميع تلك الاشكالات بخطوات عملية ، ولكنها لم تلتزم بجميع ماتم الاعلان عنه من قبلها مناجراءات قانونية وبناء على ذلك ..



نعلن طعننا بما اعلن من نتائج وعدم قبولنا بها وسنتخذ جميع الاجراءات المتاحة لمنع التلاعب باصواتالناخبين“.

التالي

منذ 3 ساعات

الكاظمي: نتمنى أن يكون البرلمان المقبل مجلس عمل وبناء ودعم للدولة

منذ 4 ساعات

الصدر: لا مكان للفساد والفاسدين بعد اليوم

منذ 6 ساعات

نتائج انتخابات محافظة ذي قار

منذ 6 ساعات

نتائج الانتخابات في محافظة نينوى

منذ 7 ساعات

نتائج انتخابات محافظة البصرة

منذ 7 ساعات

نتائج انتخابات محافظة السليمانية

منذ 7 ساعات

نتائج الانتخابات في محافظة الانبار

منذ 7 ساعات

نتائج الانتخابات في العاصمة بغداد

منذ 7 ساعات

نتائج الانتخابات الأولية في السليمانية

منذ 8 ساعات

لبنان تهنئ العراق بنجاح الانتخابات

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاطار التنسيقي للقوى الشيعية يطعن بنتائج الانتخابات) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاطار التنسيقي للقوى الشيعية يطعن بنتائج الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).